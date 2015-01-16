Мобильный интернет на станции метро "Горный институт" могут не подключить до конца года

Операторы сейчас проводят подготовительные мероприятия по оборудованию станции сетевыми технологиями.

Скоро исполнится ровно год с открытия новой станции петербургского метро "Горный институт", которую жители города ожидали долгое время. Но, похоже, подождать предстоит ещё дольше — пока так и неизвестно, когда наконец появится мобильная связь и бесплатный Wi-Fi на платформе новой остановки Лахтинско-Правобережной ветки. Об этом пишет "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Петербургский метрополитен".

Каждый раз, когда поезд пересекает участок между станциями "Спасская" и "Горный институт", мобильный интернет отключается, возвращаясь лишь на поверхности, ближе к Большому проспекту Васильевского острова. Петербургский метрополитен затруднился назвать конкретные сроки появления сигнала операторов мобильной связи и Wi-Fi на новой станции. Известно лишь, что операторы сейчас проводят подготовительные мероприятия по оборудованию станции сетевыми технологиями.

Такая схема подключения привычна: сначала открывается сама станция, затем подключённая инфраструктура попадает под управление метрополитена, после чего оператор получает право разместить необходимые устройства для покрытия пространства сотовым сигналом. Обычно операторы последовательно занимаются строительством инфраструктуры, обеспечивая впоследствии доступ другим участникам рынка. Таким образом, пассажиры получают полную линейку телекоммуникационных услуг.

