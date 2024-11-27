Тоннели новой ветки метро в Петербурге начали готовить к движению поездов

На первом участке коричневой линии тоннели моют вручную и с помощью спецтехники.

На строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Петербурга началась подготовка тоннелей к приему поездов. Как сообщил Telegram-канал "Подземник", одним из ключевых этапов является их полная мойка и очистка.

Для проведения влажной уборки применяется специализированная техника — тоннелепомывочная машина. Она представляет собой цистерну с компрессором, установленную на прицепной тележке. Вода подается под высоким давлением на стены и шпалы, эффективно удаляя пыль и строительные загрязнения.

Кроме техники, в процессе участвуют мотовозы, которые ночью доставляют в тоннели оборудование и емкости с водой, а также помогают в вспомогательных работах. Ранее мотовозы использовались для перевозки строительных материалов, теперь же они выполняют более точные задачи по обеспечению чистоты тоннелей.

Фото: Telegram/"Подземник"