Митянина прокомментировали похищение ребенка и избиение его матери в Калининском районе

Отца мальчика ранее лишили родительских прав.

Детский омбудсмен Анна Митянина прокомментировала похищение ребенка в Калининском районе и избиение его матери. Она пообещала держать ситуацию на контроле, написала Митянина на своей странице в "ВКонтакте".

41-летняя петербурженка обратилась в полицию 8 декабря. Женщина рассказала, утром она собиралась отвезти 4-летнего сына в детский сад. Выйдя из дома, к ней подошел бывший муж (и отец ребенка) избил ее, забрал сына и уехал на каршеринговом автомобиле в неизвестном направлении.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге отметила, что это не первое похищение ребенка. В прошлый раз мужчина держал мальчика вдали от матери несколько месяцев, она не знала, где находится ребенок и не могла с ним общаться. Петербурженка начала расклеивать объявления о пропаже сына в северных районах Петербурга и опубликовала информацию в соцсетях. Первый раз родителя с ребенком нашли благодаря жительнице Парнаса.

Во второй раз мужчина скрылся с ребенком прямо во время встречи с судебными приставами. Позже его лишили родительских прав, так как похищения продолжались.

В современном обществе ситуации, подобные той, которая произошла вчера утром в нашем городе, аморальны и недопустимы. Пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу. Самое страшное, что мама снова не знает, где находится ее четырехлетний сын. Анна Митянина.

Омбудсмен напомнила, что похищение ребенка является преступлением.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина