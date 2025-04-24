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В Дагестане арестовали беременную женщину, забившую до смерти маленькую дочь

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Органы опеки просят суд лишить жительницу Каспийска родительских прав еще на трех детей.

Судебная инстанция в Дагестане на месяц арестовал жительницу Каспийска, которая подозревается в убийстве малолетней дочери. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы судов общей юрисдикции  по Республики Дагестан. В сообщении говорится о том, что фигурантка расследования 1996 года рождения 20 марта 2025 года, будучи на шестом месяце беременности, в приступе ярости нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела ребенка. Пострадавшая впала в кому. Она скончалась спустя месяц в медицинском учреждении. Пациентка так и не пришла в сознание.

Суд, рассмотрев материал, постановил избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

сообщение суда

В настоящее время в производстве суда дополнительно находится исковое заявление от местных органов социальной защиты о лишении обвиняемой, у которой на попечении  все еще остаются трое детей, родительских прав.

В Красноярске задержан подозреваемый в сообщениях о лжеминировании объектов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: арест, дагестан, каспийск, родительские права, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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