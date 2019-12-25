"Самый худший фильм из когда-либо снятых" – такой неофициальный титул носит картина "Комната" режиссера Томми Вайсо, снятая в 2003 году. Актер, сыгравший друга-"предателя" по имени Марк (Грег Сестеро), стал адресатом меметичной фразы из фильма: "Oh hi, Mark!".

Несмотря на участие в таком фильме, который мог бы испортить резюме любого артиста, Сестеро закрепился в качестве самобытного автора американского независимого кино. Сначала фильм, основанный на его книге впечатлений от съемок "Комнаты", стал основой для фильма "Горе-творец", благодушно принятого зрителями и критиками.

Затем на экраны вышел фильм "Т(о)варищи на века", который создатели решили поделить на две части – в этой работе Сестеро как актер с вежливостью обращается с мемом, в который превратилась "Комната" (пасхалки раскиданы в разных мечтах), а также исследует тему таинственного и сюрреалистичного. На экранах этой осенью по всему миру – режиссерский дебют Сестеро, "Долина Чудес".

Сюжет: Фотограф-орнитолог и его подруга отправляются в глушь с расчётом на уединённые вечера при свете костра. Они не догадываются, что тут же можно встретить и сектантов, верящих в силу человеческой крови.

Показы в России прошли в рамках AmFest – режиссер лично не смог приехать на премьеру, но смог уделить внимание корреспонденту Piter.tv. В будущем картину ждут на стриминговых сервисах.

Уже можно поздравить с успешным релизом вашего фильма "Долина чудес" – проходят показы, зрители и критики находят в картине что-то свое. Расскажите, кто вам помог организовать процесс так, чтобы ваш дебют как режиссера состоялся?

Да, я никогда не был за режиссерским креслом, но я занимался продюсированием, писал сценарий – изучал кино, сколько себя помню. Для этой картины было тяжело найти продюсеров, но помог Том Франко [брат актеров Дэйва и Джеймса Франко – прим.ред]. Нужно было принимать участие в поиске локаций, поэтому я жил в доме у этой пустыни, где я и писал сценарий. Так я представлял сцены на месте, что делало процесс легче.

Насколько вам помогла история с дилогией "Т(о)варищи на века" понять, как сейчас снимается кино?

Это был отличный опыт, на котором можно учиться. У нас была команда меньше, чем на "Долине чудес", меньше времени на подготовку. Новый фильм – большой вызов, конечно, меньше времени на отдых, больше вопросов, с которыми нужно иметь дело. Например, часто нужно уделять время желанию актеров репетировать перед и съемками. Мне это кажется важным.

Кем себя в киношном плане вы ощущаете после "Комнаты"? Вы обдумываете этот опыт по сей день?

Это был особенный опыт, после "Комнаты" я ощущаю себя настоящим "выжившим" после такого, конечно. Я помогал в продюсировании, но что важно: так или иначе я видел или общался с теми, кто создавал фильм. Вовлекаясь в процесс, я понимал, что это очень сложный процесс – например, съемки "Комнаты" велись на парковке в Лос-Анджелесе и одном тесном помещении. Главное, чему я научился – если требуется работать с командой над фильмом, то ее нужно держать организованной и компактной, сфокусированной на результате.

После съемок в этой картине я написал книгу "Горе-творец: моя жизнь в "Комнате", величайшем из когда либо снятых плохих фильмов" при участии Тома Биссела – на этой основе получился фильм, который получил "Золотой глобус" и даже номинировался на "Оскар". Я видел, как работали актеры первого эшелона над этой картиной, и в очередной раз понял, насколько организованным необходимо быть для достижения результата.

Что вам известно о проекте "Большая акула" – новом фильме Томми Вайсо? Несколько лет назад вышел трейлер, я, как и многие фанаты, хотели бы знать, что сейчас происходит с этим фильмом.

Сейчас это только трейлер, но я надеюсь, что однажды, все сложится в единое кино. Сняты несколько сцен, которые и вошли в этот трейлер.

Об образе и действиях Томми Вайсо в процессе съемок "Комнаты" вы написали книгу. Как вам кажется, что люди и общество в целом не знают о нем?

Я думаю, что его образ в целом окутан тайной – мы не так много о нем знаем вообще. Но в это же время мне кажется, что за внешним безумием скрывается метод. Это и делает его особенным. И мы знаем часть его прошлой жизни – он был успешным продавцом в сферах недвижимости и ритейла, после чего он сменил свой публичный образ.

Как вам трейлер нового подхода (уже пятого) к франшизе "Один Дома"? Пользователям, похоже, не нравится вариант, можно зайти с новыми идеями. Помнится, вы показывали свой сценарий фильма самому Маколею Калкину, Получилось ли представить его для версии студий?

В возрасте 12 лет Грег написал собственный сценарий продолжения фильма "Один дома" с собой в главной роли и отправил его в компанию продюсера и сценариста фильма Джона Хьюза Hughes Productions. Джон Хьюз в ответ прислал письмо, в котором похвалил начинающего сценариста.

Первый и второй фильм "Один дома" – это чистая магия, которую создал режиссер. Её невозможно воссоздать – это сценарий Джона Хьюза и режиссура Криса Коламбуса. Такому классическому кино сложно придать новый импульс, потому что оно самодостаточно само по себе.

Так что для меня "Один дома" должен оставаться "Один дома". Только если это не "Один дома 3: Затерянный в Disney World" – мой сценарий. Я говорил с Маколеем об этом в рамках его подкаста Bunny Ears, ему понравилась идея. Вот, все постепенно начинает складываться.

Фото: кадры из фильма, предоставлено CoolConnections

Общался Федор Быков, Piter.tv