В Красном Селе искали "резиновые квартиры" и мигрантов без документов

В отделение полиции отвезли 20 человек.

Полицейские провели рейд по соблюдению в Петербурге миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В этот раз правоохранители искали "резиновые квартиры" в Красном Селе. Всего было проверено более 2 тыс. квартир в 46 жилых домах. В полицию доставили 20 иностранных граждан. В отношении 17 из них составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо пребывания в России.

Три технических помещения была необорудованы должным образом, из-за чего на чердак или в подвал могли забраться посторонние.

Ранее подобные рейды прошли во Фрунзенском и Приморском районах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО