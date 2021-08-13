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После рейда в Приморском районе в полицию доставили 30 иностранных граждан

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Всего полицейские обошли 13 домов.

Полицейские провели рейд в Приморском районе. Они искали "резиновые квартиры" и нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

78 сотрудников полиции проверили 2,5 тыс. квартир. В результате в отделение для административного разбирательства было доставлено 30 граждан. В отношение 21 иностранного гражданина составили протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ. 

Одно техническое помещение не было оборудовано должным образом, в связи с чем посторонние могли бы забраться на чердак и в подвальные помещения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на овощебазе на Софийской улице полиция задержала 131 мигранта. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: мигранты, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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