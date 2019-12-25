Комздрав: климат в Петербурге не влияет на развитие туберкулеза

В XIX веке туберкулез широко распространился в Петербурге из-за перенаселенности и тяжелых жизненных условий, затронув все социальные группы.

Главный фтизиатр Комитета по здравоохранению Петербурга Александр Пантелеев развеял популярный миф о влиянии влажного климата города на развитие туберкулёза. По его словам, повышенная влажность сама по себе не способствует возникновению болезни.

Основные факторы риска — это низкий уровень жизни, неполноценное питание и дефицит витаминов. Пантелеев напомнил, что в XIX веке туберкулез широко распространился в Петербурге из-за перенаселенности и тяжелых жизненных условий, затронув все социальные группы. В тот период болезнь становилась причиной каждой шестой смерти горожанина.

Сейчас ситуация кардинально изменилась: Петербург показывает одни из лучших результатов по уровню заболеваемости туберкулезом в стране. Для борьбы с болезнью применяются новейшие медицинские технологии и лекарства мирового уровня.

Ранее мы сообщили о том, что бесплатный мобильный флюорограф будет работать в Петербурге с 24 марта.

Фото: Unsplash (Robina Weermeijer)