Число больных туберкулезом снизилось в Петербурге

В 2024 году было зафиксировано менее 1000 случаев первичного обнаружения активной формы туберкулеза.

В Петербурге наблюдается значительное улучшение ситуации в борьбе с туберкулезом, как сообщило Управление Роспотребнадзора по городу.

В 2024 году было зафиксировано менее 1000 случаев первичного обнаружения активной формы туберкулеза. Заболеваемость снизилась на 8,9% по сравнению с 2023 годом, составив 16,2 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель на 36,5% ниже среднего значения по стране, уточняется в заявлении ведомства.

Специалисты также отметили снижение заболеваемости среди детей до 17 лет. Показатель упал до 3,4 случая на 100 тысяч детей, что на 24,4% меньше, чем в 2023 году, и на 39,3% ниже, чем в среднем по России.

Основным фактором успеха стала эффективная система раннего выявления туберкулеза. Более половины всех случаев заболевания были обнаружены в ходе профилактических проверок. Среди детского населения этот показатель достигает 92,6%, а среди подростков — 60%.

Ранее мы сообщили о том, что бесплатный мобильный флюорограф будет работать в Петербурге с 24 марта.

Фото: СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер"