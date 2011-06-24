Бесплатный мобильный флюорограф будет работать в Петербурге с 24 марта

Начинается неделя мероприятий, посвящённых борьбе с инфекционными заболеваниями, совпадающая с проведением Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

В Петербурге начинается неделя мероприятий, посвящённых борьбе с инфекционными заболеваниями, совпадающая с проведением Всемирного дня борьбы с туберкулезом, отмечаемого ежегодно 24 марта. Информация об этом предоставлена пресс-службой Смольного.

На протяжении всей недели жители города смогут узнать больше о туберкулезе, включая особенности протекания болезни, методы её предотвращения, важность регулярных медицинских осмотров и работу противотуберкулезной службы города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также указал на благоприятную эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в городе, отметив снижение числа зарегистрированных случаев заболевания и распространение инфекции. Тем не менее, врачи предупреждают, что туберкулез остается серьезным заболеванием, которое трудно распознать самостоятельно, но его можно обнаружить на ранних стадиях во время профилактических обследований, что значительно упрощает лечение.

С 11 до 14 часов каждый день в разных местах города будет функционировать мобильный флюорограф, позволяющий пройти бесплатное обследование: 24 марта на Малой Садовой улице, 1/32; 25 марта у станции метро "Гостиный двор"; 27 марта около администрации Фрунзенского района на Пражской улице, 46; 28 марта у метро "Электросила". Любой гражданин России старше 18 лет сможет пройти флюорографию и получить консультацию врача на месте при предъявлении паспорта.

Ранее мы сообщили о том, что в 15-ти районах Петербурга оборудуют 60 пешеходных переходов.

Фото: Unsplash (Robina Weermeijer)