"Догоняйте". МИД России ответил США на заявления по ситуации на границах с Украиной

В США заявили, что им непонятно, чего добивается Россия своими действиями.

МИД России иронично ответил на заявление сотрудника министерства обороны США Джона Кирби по поводу обострения конфликта на Украине. Ответ опубликован в официальном Telegram-канале МИД РФ.

Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте. из сообщения МИР РФ в Telegram

Ранее Джон Кирби заявил, что США непонятно, что делает и чего добивается российская сторона своими действиями на границе с Украиной.

Напомним, ранее Вашингтон заявил об обострении "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российские войска имеют полное права передвигаться по территории РФ там, где государство посчитает это необходимым.

Ранее Лавров назвал тупиковой линию США в политике по отношению к России.

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