"Догоняйте". МИД России ответил США на заявления по ситуации на границах с Украиной

МИД России иронично ответил на заявление сотрудника министерства обороны США Джона Кирби по поводу обострения конфликта на Украине. Ответ опубликован в официальном Telegram-канале МИД РФ.
Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте.
из сообщения МИР РФ в Telegram
Ранее Джон Кирби заявил, что США непонятно, что делает и чего добивается российская сторона своими действиями на границе с Украиной.
Напомним, ранее Вашингтон заявил об обострении "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российские войска имеют полное права передвигаться по территории РФ там, где государство посчитает это необходимым.
Ранее Лавров назвал тупиковой линию США в политике по отношению к России.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все