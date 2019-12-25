Вестибюль станции метро "Невский проспект" у канала Грибоедова принимает пассажиров в ограниченном режиме

"Адмиралтейскую" закрывали на вход, и горожане пошли к "Невскому проспекту".

Вестибюль №2 станции метро "Невский проспект" закрывали на 4 минуты. Сейчас он работает на вход с ограничением пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Вестибюль с выходом на канал Грибоедова закрывали на вход в 11:46, на станцию хотели попасть слишком много пассажиров. Сейчас вход вновь открыли.

С 9 до 11 часов также закрывали на вход "Адмиралтейскую", а вестибюле №2 "Девяткино" обследовали бесхозный предмет.

Участок Невского проспекта от Дворцового проезда до Садовой для движения транспорта будет перекрыт до 12:30.

Фото: Piter.TV