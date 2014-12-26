В вестибюле "Девяткино" не обнаружили опасных предметов

Ограничения действовали 2 часа.

Вестибюль №2 станции метро "Девяткино" открыли после проверки. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Вестибюль вновь доступен для пассажиров с 11:35. Напомним, в 9 часов там обнаружили бесхозный предмет. Было установлено, что опасности он не представляет. В общей сложности в вестибюль было не попасть на протяжении двух часов. Пассажиры осуществляли вход и выход через вестибюль №1.

Также на вход закрывалась "Адмиралтейская", но из-за большого пассажиропотока. Сейчас она работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV