Новым мэром Якутстка стал Евгений Григорьев

Представитель "Единой России" победил на досрочных выборах, набрав почти 40% голосов.

Представитель партии "Единая Россия" Евгений Григорьев стал новым мэром Якутска. Согласно данным избирательного комитета, он одержал победу с более 44% голосов избирателей, сообщает "РИА Новости".

Общая явка на досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%. Соперник избранного мэра Виталий Обедин из "Справедливой Россия" набрал почти 40% голосов.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность в своем Instagram жителям города, которые пришли на избирательные участки

Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного главу столицы республики Евгения Григорьева! Думаю, что Евгений отлично справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо нашего любимого города! Удачи! Айсен Николаев в Instagram

Напомним, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в середине января ушла в отставку с поста главы города из-за проблем со здоровьем.

Ранее глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V".

Видео: YouTube / САХАМЕДИА