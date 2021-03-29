Новым мэром Якутстка стал Евгений Григорьев

Представитель партии "Единая Россия" Евгений Григорьев стал новым мэром Якутска. Согласно данным избирательного комитета, он одержал победу с более 44% голосов избирателей, сообщает "РИА Новости".
Общая явка на досрочных выборах главы Якутска составила 43,79%. Соперник избранного мэра Виталий Обедин из "Справедливой Россия" набрал почти 40% голосов.
Глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность в своем Instagram жителям города, которые пришли на избирательные участки
Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного главу столицы республики Евгения Григорьева! Думаю, что Евгений отлично справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо нашего любимого города! Удачи!
Айсен Николаев в Instagram
Напомним, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в середине января ушла в отставку с поста главы города из-за проблем со здоровьем.
Ранее глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V".
Видео: YouTube / САХАМЕДИА
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