Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V"

По словам премьер-министра страны, отставка должна произойти после того, как в стране начнется использование вакцины.

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала с вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр республики Игорь Матович на пресс-конференеции. Его слова приводит "РИА Новости".

Матович заявил, что она должна произойти после того, как в стране начнется использование российской вакцины. Он также назвал требование об отставке главы Минздрава одним из самых абсурдных, бесчеловечным и аморальным.

Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию "Спутника V", что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они хотели добиться отставки Матовича и Крайчи, выдавшего разрешение на использование российского препарата.

Ранее экс-мэр Риги призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии.

Видео: YouTube / Parlamentný bufet