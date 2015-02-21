Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V"

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала с вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр республики Игорь Матович на пресс-конференеции. Его слова приводит "РИА Новости".
Матович заявил, что она должна произойти после того, как в стране начнется использование российской вакцины. Он также назвал требование об отставке главы Минздрава одним из самых абсурдных, бесчеловечным и аморальным.
Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию "Спутника V", что вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они хотели добиться отставки Матовича и Крайчи, выдавшего разрешение на использование российского препарата.
Ранее экс-мэр Риги призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии.
Видео: YouTube / Parlamentný bufet
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