В первый день зимы в Ленобласти будет снежно и облачно

Начало зимы в Ленобласти будет морозным и снежным. В регионе температура воздуха опустится до -4...-9 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Небо затянет серыми облаками. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.
На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.
В Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог. В группе Снежного штаба в соцсети "ВКонтакте" можно оставить заявку на уборку проблемного участка.
Ранее на Piter.tv: Дрозденко показал красоту экологических маршрутов Ленобласти.
Фото: Pxhere
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