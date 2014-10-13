В первый день зимы в Ленобласти будет снежно и облачно

Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Начало зимы в Ленобласти будет морозным и снежным. В регионе температура воздуха опустится до -4...-9 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Небо затянет серыми облаками. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

В Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог. В группе Снежного штаба в соцсети "ВКонтакте" можно оставить заявку на уборку проблемного участка.

Ранее на Piter.tv: Дрозденко показал красоту экологических маршрутов Ленобласти.

Фото: Pxhere