В Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог

В регионе на линию вышли более 400 единиц техники.

В Ленобласти идет активная уборка снега и наледи. За минувшие сутки дворники и спецтехника привели в порядок 12,4 километра дорог, сообщили в пресс-службе Дорожного комитета региона 30 ноября.

Сегодня на областных магистралях трудятся более 400 единиц спецтехники. Во всех населенных пунктах продолжается очистка от снега дворовых территорий. В группе Снежного штаба в соцсети "ВКонтакте" можно оставить заявку на уборку проблемного участка.

В четверг синоптики обещают очередную порцию снегопада. Высота покрова составит около 12 сантиметров. Как отметил синоптик Александр Колесов, в Лужском районе уже выпал сильный снег, но по остальной территории осадки пока небольшие.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какой будет погода в ближайшие дни.

Фото: ВКонтакте / Снежный штаб 47