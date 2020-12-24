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В Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог
Сегодня, 11:11
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В Ленобласти очистили от снега 12,4 км дорог

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В регионе на линию вышли более 400 единиц техники.

В Ленобласти идет активная уборка снега и наледи. За минувшие сутки дворники и спецтехника привели в порядок 12,4 километра дорог, сообщили в пресс-службе Дорожного комитета региона 30 ноября.

Сегодня на областных магистралях трудятся более 400 единиц спецтехники. Во всех населенных пунктах продолжается очистка от снега дворовых территорий. В группе Снежного штаба в соцсети "ВКонтакте" можно оставить заявку на уборку проблемного участка.

В четверг синоптики обещают очередную порцию снегопада. Высота покрова составит около 12 сантиметров. Как отметил синоптик Александр Колесов, в Лужском районе уже выпал сильный снег, но по остальной территории осадки пока небольшие. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, какой будет погода в ближайшие дни.

Фото: ВКонтакте / Снежный штаб 47

Теги: ленобласть, снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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