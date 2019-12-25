Синоптик Колесов рассказал, какой будет погода в ближайшие дни

Снегопады пока не оставят Северную столицу.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в Петербурге в начале декабря. В городе будет идти снег, но уже в меньшем количестве, чем в конце осени. В Северную столицу придет похолодание. Температура воздуха опустится до -5…-8 градусов.

В последний день ноября ожидается -3...-4 градуса мороза. Сильного ветра 30 ноября не будет, сообщил метеоролог в своем tg-канале.

Циклон смещается по своей заданной траектории и изменений в этом движении не должно быть. В Лужском районе уже выпал сильный снег, но по остальной территории осадки пока небольшие.

Александр Колесов, синоптик

В течение дня ожидаются периодические осадки в виде снега. За день выпадет около 3-5 мм осадков.

В Санкт-Петербурге сейчас проходит первая зона осадков, потом будет небольшой перерыв и уменьшение интенсивности снега, затем опять пойдет умеренный снег. Александр Колесов, синоптик

А в Ленобласти окончание осени ознаменуется метелью. На дорогах сложная обстановка.

Фото: Piter.tv, Телеграм / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.