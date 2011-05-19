В Ленобласти окончание осени ознаменуется метелью

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13.

В Ленинградской области в последний осенний день 2023 года ожидается облачная погода. Подробный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов 30 ноября пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём также ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах – слабая метель. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13, днём -2...-7 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Фото: Piter.tv; МЧС