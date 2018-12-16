Матвиенко: "Лучшая память о Вербицкой – продолжение ее деятельности"

Председатель СовФеда поделилась воспоминаниями о скончавшейся Людмиле Вербицкой.

Председатель СовФеда Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, которую связывала многолетняя дружба с ушедшей Людмилой Вербицкой, поделилась воспоминаниями и добрыми словами о президенте СПбГУ. Политик приехала в Петербург на церемонию прощания с лингвистом и главной женщиной петербургского университета.

Матвиенко призналась, что говорить о Людмиле Алексеевне в прошедшем времени ей трудно.

Она была человеком высочайшей внутренней культуры, ярким представителем подлинной петербургской интеллигенции. Всю свою жизнь посвятила сохранению и развитию русского языка, много сделала в трудные времена. Ее международная деятельность принесла ей негласное звание главного русиста планеты. – сказала политик.

Валентина Матвиенко вспомнила, как в 1998 году, тяжелом для страны, Вербицкая пришла к ней с просьбой создать совет по русскому языку. Несмотря на непростые годы, Вербицкая чувствовала важность сохранения языка как богатства страны.

В тяжелые времена и для университета Людмила Вербицкая многое сделала для его развития. Матвиенко напомнила, что президента вуза трижды переизбирали, поскольку безмерно уважали.

Двери ее кабинета были для всех открыты. Ее советов, настойчивости, подвижнического характера – делать вопреки всему – будет не хватать. Лучшей памятью о ней будет продолжение ее деятельности, и если каждый из нас будет говорить по-русски правильно, как и хотела Людмила Алексеевна. – подытожила Матвиенко.

В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой.

Фото: spbu.ru