В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой

На траурной церемонии присутствуют Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

В Петербурге началось прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий университета.

На мероприятии собрались сотни людей. Проститься с лингвистом-русистом пришел губернатор Петербурга Александр Беглов, а также спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Ожидается прибытие президента России Владимира Путина и председателя Совета федерации Валентины Матвиенко.

Гражданская панихида продлится до 12 часов. После в 12:30 в храме Смоленской иконы Божией Матери состоится отпевание. В 14:30 Людмилу Алексеевну похоронят на Северном кладбище.

Вербицкая ушла из жизни 24 ноября в возрасте 83 лет. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

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Видео: Piter.TV