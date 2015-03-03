Региональный маткапитал в Петербурге могут разрешить тратить на физкультурно-оздоровительные занятия

Инициатива возникла вследствие запросов многодетных семей и молодых матерей, стремящихся поддержать физическую активность своих детей.

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 1 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект о расширении возможностей расходования регионального материнского капитала. Помимо образовательных занятий и спортивной подготовки детей, программа теперь включает финансирование физкультурно-оздоровительной деятельности.

Как поясняет депутат Александр Ржаненков, данная инициатива возникла вследствие запросов многодетных семей и молодых матерей, стремящихся поддержать физическую активность своих детей. Он подчеркнул значимость усилий власти по поддержке семей и детскому благополучию.

Материнский капитал в Санкт-Петербурге предоставляется семьям при рождении третьего ребенка и последующих, его размер составляет 213 234 рубля. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, установку газового оборудования, утепление помещений, образование взрослых членов семьи, а также покрытие расходов на платные медицинские услуги, включая стоматологию.

Фото: Unsplash (Jeffrey F Lin)