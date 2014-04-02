В Петербурге решили расширить возможности использования маткапитала

Депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на секции и фитнес.

В Мариинском дворце прошло первое заседание комиссии по социальной политике и здравоохранению, на котором обсудили законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала для оплаты спортивных и оздоровительных услуг для детей.

Депутаты совместно с представителями профильных комитетов обсудили инициативу, направленную на поддержку семей и стимулирование детской физической активности. Законопроект предполагает, что средства маткапитала можно будет направлять на оплату спортивных секций, фитнес-программ и других физкультурно-оздоровительных услуг для детей.

Инициатива возникла после многочисленных обращений жителей, которые заинтересованы в расширении возможностей использования маткапитала для повышения качества жизни детей.

Губернатор Санкт-Петербурга поддержал законопроект, подчеркнув, что такие меры помогут стимулировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения и предоставят родителям больше вариантов использования средств государственной поддержки.

В Госдуме рассказали, в каких случаях отец может получить маткапитал.

Фото: pxhere