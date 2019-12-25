В Петербурге могут расширить использование маткапитала на покупку мебели и техники

Уже в нынешнем году более двадцати тысяч семей воспользовались средствами материнского капитала для приобретения или модернизации собственного жилья.

Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить сферу применения регионального материнского капитала, расширяя его функциональные возможности. Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский сообщил spb.aif.ru, что вскоре родители смогут тратить региональный маткапитал на оплату спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, а также приобретать необходимую мебель и бытовую технику.

Александр Бельский подчеркнул особую значимость материнского капитала для жителей Петербурга, утверждая, что это эффективный механизм, позволяющий реально улучшить качество жизни семей. Он также заметил, что в настоящее время жители Петербурга могут комбинировать федеральный и региональный капиталы, увеличивая потенциал программы.

Уже в нынешнем году более двадцати тысяч семей воспользовались средствами материнского капитала для приобретения или модернизации собственного жилья. Напомним, что размер регионального материнского капитала в Питере составляет 213 234 рубля и выдается семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Ранее депутаты приняли целый ряд предложений, направленных на расширение возможностей использования средств материнского капитала. Сегодня ими можно финансировать газификацию жилых домов, подключение электричества, водоснабжения и канализационных сетей, проводить косметический и капитальный ремонты (включая замену окон и дверей, установку балконных рам), оплачивать курсы профессионального обучения и повышения квалификации родителей, а также обращаться за услугами частных клиник, стоматологических кабинетов и офтальмологических центров.

Теперь законодательные органы рассматривают варианты дальнейшего расширения сферы применения средств материнского капитала. Рассматриваются идеи позволить семье тратить средства на занятия спортом и укрепление здоровья, покупку предметов интерьера и домашней техники. Спикер также отметил, что власти изучают возможность индексировать неиспользованные остатки средств и разрешить семьям снимать небольшие суммы остатка (менее 5 тысяч рублей) в денежной форме.

Таким образом, Александр Бельский полагает, что эти нововведения позволят превратить материнский капитал в универсальный финансовый инструмент, который сможет использоваться для самых важных семейных нужд, от ремонта жилья до получения качественного образования и медицинской помощи.

Следует напомнить, что в предыдущем году властями города было выдано более 72 тысяч сертификатов на получение регионального материнского капитала, однако 44 процента семей так и не смогли распорядиться этими средствами ввиду отсутствия подходящих целей для инвестиций.

Фото: Unsplash (Tamara Govedarovic)