СКА уступил "Сочи" в матче КХЛ

Счет составил 5:4.

В пятницу, 27 октября, ХК "Сочи" обыграл СКА в матче КХЛ. Счет составил 5:4. Победу сочинцы одержали благодаря шайбе Сергея Попова, которую он забил за 36 секунд до завершения, рассказали в пресс-службе петербургской сборной.

Отличились у СКА Александр Никишин (11-я минута), Алекс Гальченюк (18-я), Михаил Пашнин (38-я) и Захар Бардаков (43-я).

ХК "Сочи" прервал серию из четырех поражений. Теперь сборная на шестом месте в таблице "Запада", СКА – на седьмом.

Ранее на Piter.TV: СКА обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ со счетом 6:3.

Фото: пресс-служба СКА