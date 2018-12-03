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СКА обыграл ХК "Витязь", одержав победу в десятом матче КХЛ подряд
Вчера, 22:33
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СКА обыграл ХК "Витязь", одержав победу в десятом матче КХЛ подряд

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Счет встречи составил 3:2.

В Петербурге 1 декабря СКА одержал победу в десятом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд, обыграв ХК "Витязь". Счет встречи составил 3:2, рассказали в пресс-службе команды Северной столицы.

От СКА отличились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54-я) и Михаил Воробьев (65-я), а гости забросили шайбы на 20-й и 31-й минутах. 

Теперь СКА занимает четвертое место в таблице "Запада", набрав 46 очков, а "Витязь" – девятое с 31 баллом.

Следующий матч СКА пройдет 3 декабря, где петербуржцы сразятся с магнитогорским "Металлургом". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 5:3.

Фото: пресс-служба СКА

Теги: матч кхл, ска витязь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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