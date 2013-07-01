На "СКА Арене" 25 или 26 ноября пройдет первый матч

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию арены.

Генеральный директор "СКА Арены" Дмитрий Сватковский рассказал о тестовых встречах в рамках подготовки арены. Одна из них пройдет 25 или 26 ноября перед Фонбет-матчем звезд КХЛ. Об этом пишет "Петербургский дневник" 8 ноября.

Подготовка арены предусматривает несколько тестовых мероприятий со зрителями и без них совместно с городом, в том числе и учения. Предполагается проведение одного из тестовых матчей с ограниченным заполнением трибун. Дата – 25 или 26 ноября, по участникам мы определимся с администрацией города. Я думаю, что ими будут команды из города. Дмитрий Сватковский, генеральный директор "СКА Арены"

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию СКА "Арены". Общая площадь сооружения 182,3 тыс. "квадратов", смогут вместиться 21,5 тыс. зрителей.

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Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга