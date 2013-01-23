В Петербурге СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 5:3

Теперь СКА занимает четвертое место в турнирной таблице "Запада" с 44 очками.

В матче КХЛ, который прошел 28 ноября в Петербурге, СКА обыграл московское "Динамо" со счетом 5:3. Об этом рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

Дубль у СКА оформил Марат Хайруллин (на 50-й и 53-й минутах), отличились и Михаил Воробьев (на 8-й), Владимир Алистров (на 26-й) и Александр Гальченюк (на 32-й).

По данным spots.ru, ранее клуб Петербурга выиграл у "Трактора" (4:3), "Нефтехимика" (4:2), "Ак Барса" (4:2), "Северстали" (5:2), "Локомотива" (2:1), ЦСКА (2:1), "Спартака" (3:2) и "Торпедо" (4:3), продлив сегодня, 28 ноября, победную серию до девяти матчей. Теперь СКА занимает четвертое место в турнирной таблице "Запада" с 44 очками.

В следующий раз СКА сразится с "Витязем" 1 декабря.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге СКА выиграл ЦСКА в матче КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА