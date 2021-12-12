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В Петербурге СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ
Сегодня, 22:50
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В Петербурге СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ

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СКА теперь занимает пятое место в таблице "Запада" с 38 очками.

В Петербурге 20 ноября прошла встреча СКА и московского ЦСКА в рамках матча КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Счет матча составил 2:1 в пользу команды Северной столицы.

Как рассказали на сайте КХЛ, в составе СКА выделились Василий Глотов и Андрей Чивилев, забросив по шайбе, однако за несколько минут до финала москвичи забили ответное очко.

СКА теперь занимает пятое место в таблице "Запада" с 38 очками. Сборная Петербурга одержала шестую победу подряд. ЦСКА располагается на шестой строчке, набрав 36 баллов.

В следующем матче петербуржцы встретятся со "Спартаком" 23 ноября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге СКА в овертайме одержал победу над "Трактором".

Фото: пресс-служба СКА

Теги: матч кхл, петербургский ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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