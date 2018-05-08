СКА обыграл челябинский "Трактор" в матче КХЛ

Теперь СКА занимает пятое место в таблице "Запада", набрав 51 очко.

В Челябинске 7 декабря в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сразились петербургский СКА и "Трактор". Счет составил 3:1, рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

От СКА забили шайбы Борна Рендулич (29-я минута), Владимир Алистров (34-я) и Александр Никишин (60-я). У "Трактора" отличился Артем Блажиевский (38-я минута).

Теперь СКА занимает пятое место в таблице "Запада", набрав 51 очко, а "Трактор" с 46 баллам – шестое на "Востоке".

Напомним, что СКА и "Трактор" уже встречались в Петербурге: тогда счет матча составил 4:3 в пользу первых.

Фото: пресс-служба СКА