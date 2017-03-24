СКА проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ

Встреча прошла в Петербурге.

Казанский "Ак Барс" выиграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской сборной 31 октября.

Встреча прошла в Петербурге. В составе СКА отличились Арсений Грицюк (11-я минута) и Василий Глотов (20-я).

СКА находится на восьмой строчке "Запада", набрав 24 очка. Следующий матч петербуржцев пройдет 2 ноября с омским "Авангардом".

Ранее мы рассказывали о том, что СКА отдал победу "Сочи" в хоккейном матче 27 октября.

Фото: пресс-служба СКА