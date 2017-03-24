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СКА проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ
Сегодня, 22:28
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СКА проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ

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Встреча прошла в Петербурге.

Казанский "Ак Барс" выиграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской сборной 31 октября.

Встреча прошла в Петербурге. В составе СКА отличились Арсений Грицюк (11-я минута) и Василий Глотов (20-я). 

СКА находится на восьмой строчке "Запада", набрав 24 очка. Следующий матч петербуржцев пройдет 2 ноября с омским "Авангардом".

Ранее мы рассказывали о том, что СКА отдал победу "Сочи" в хоккейном матче 27 октября.

Фото: пресс-служба СКА

Теги: матч кхл, петербургский ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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