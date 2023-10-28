СКА отдал победу "Сочи" в хоккейном матче 27 октября

Игра закончилась со счетом 5:4.

Хоккейная команда "Сочи" прервал собственную серию из четырех матчей без побед в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вечером 27 октября клубу удалось обыграть СКА из Петербурга на домашней ледовой арене. Мероприятие проводилось во дворце "Большой", оно завершилось с результатом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1) в пользу хозяев площадки. Шайбы в ворота оппонентов забросили на 29, 32,30, 44 и 60 минутах спортсмены Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Кшиштоф и Сергей Попов. От гостей отличились на 11, 18, 38 и 43 минутах Александр Никишин, Алекс Гальченюк, Михаил Пашнин и Захар Бардаков.

Напомним, что Черноморская команда набрала 25 очков и занимает шестую позицию в рейтинге Западной конференции КХЛ, а СКА с 24 очками занимает седьмую строчку списка.

СКА уступил "Сочи" в матче КХЛ.

Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб "Сочи"