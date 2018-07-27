В Петербурге СКА в овертайме одержал победу над "Трактором"

Счет составил 4:3.

Петербургский СКА обыграл челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). Об этом сообщили в пресс-службе сборной Северной столицы.

Встреча прошла в Петербурге 9 ноября. От СКА отличились Владимир Алистров (13-я минута), Эмиль Галимов (23-я), Степан Фальковский (52-я) и Сергей Толчинский (65-я).

СКА занимает восьмое место в таблице "Запада", набрав 28 очков. Следующий матч петербуржцев пройдет 11 ноября, они сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге "Авангард" победил СКА в матче КХЛ со счетом 5:3.

Фото: пресс-служба СКА