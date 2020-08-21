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В Петербурге "Авангард" победил СКА в матче КХЛ со счетом 5:3
Сегодня, 22:06
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В Петербурге "Авангард" победил СКА в матче КХЛ со счетом 5:3

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СКА находится на девятом месте в турнирной таблице "Запада", набрав 24 очка.

В четверг, 2 ноября, в Петербурге омский "Авангард" обыграл СКА в матче КХЛ. Счет составил 5:3, рассказали в пресс-службе сборной Северной столицы.

Среди петербуржцев отличились Степан Старков (8-я минута), Андрей Чивилев (55-я) и Арсений Грицюк (60-я). От "Авангарда" забили шайбы Дамир Шарипзянов (11, 21 и 28-я минуты), Рид Буше (18-я) и Иван Николишин (57-я).

СКА находится на девятом месте в турнирной таблице "Запада", набрав 24 очка. Следующий матч пройдет 4 ноября с московским "Спартаком".

Ранее на Piter.TV: Госстройнадзор скоро выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены".

Фото: пресс-служба СКА

Теги: авангард ска, матч кхл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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