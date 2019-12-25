Госстройнадзор скоро выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены"

Строительные работы на "СКА Арене" ведутся с 2020 года.

Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев в эфире "Городской кухни" рассказал о ситуации со "СКА Ареной".

Он заявил, что Госстройнадзор "в ближайшие недели, а может быть даже неделю" выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного объекта. Федеральный орган уже выдал положительное заключение, но в Петербург она пока не поступила.

Строительные работы на "СКА Арене" ведутся с 2020 года. Первой игрой на территории "СКА Арены" станет матч звёзд КХЛ, который пройдёт в конце 2023 года.

Фото: Piter.tv