Стали известны сроки проведения первого матча на "СКА Арене"

Площадка технически приспособлена к проведению состязаний по 20-ти видам спорта.

Первой игрой на территории "СКА Арены" станет матч звёзд КХЛ, который пройдёт в конце 2023 года. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления бюджета в ЗакСе во вторник, 31 октября.

Также градоначальник добавил, что "СКА Арена" технически приспособлена к проведению состязаний по 20-ти видам спорта.

Кроме того, на площадке будут проходить выставки, зрелищные и культурные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что по факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА