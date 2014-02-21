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Стали известны сроки проведения первого матча на "СКА Арене"
Сегодня, 8:57
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Стали известны сроки проведения первого матча на "СКА Арене"

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Площадка технически приспособлена к проведению состязаний по 20-ти видам спорта.

Первой игрой на территории "СКА Арены" станет матч звёзд КХЛ, который пройдёт в конце 2023 года. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления бюджета в ЗакСе во вторник, 31 октября. 

Также градоначальник добавил, что "СКА Арена" технически приспособлена к проведению состязаний по 20-ти видам спорта.

Кроме того, на площадке будут проходить выставки, зрелищные и культурные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что по факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Фото: предоставлено пресс-службой КГА

Теги: санкт-петербург, ска арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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