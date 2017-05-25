СКА обыграл "Сибирь", одержав четвертую победу подряд в КХЛ

Счет матча составил 3:0.

В матче КХЛ, который прошел 27 сентября в Новосибирске, СКА обыграл "Сибирь" со счетом 3:0.

В первом периоде не было ни единого гола, однако во втором СКА вышел вперед благодаря Михаилу Воробьеву и Алексу Гальченюку. В конце третьего периода Гальченюк оформил дубль.

Для петербуржцев эта победа стала четвертой подряд, до этого СКА потерпел пять поражений. Следующий матч пройдет пройдет 2 октября с "Сочи".

Ранее мы сообщали о том, что СКА прервал серию поражений в КХЛ в матче с "Северсталью".

Фото: пресс-служба СКА