СКА прервал серию поражений в КХЛ в матче с "Северсталью"

Хоккейный клуб Петербурга СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь" из Череповца. Об этом сообщили в пресс-службе СКА.
Матч прошел в среду, 20 сентября, на Ледовой арене. Счет составил 4:1 в пользу петербуржцев. За СКА голы забили Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38-я, 52-я минуты) и Александр Никишин (51-я минута).
Следующий матч команды Северной столицы пройдет 23 сентября в Хабаровске с "Амуром".
Напомним, что 18 сентября СКА претерпел пятое поражение подряд в матче КХЛ, уступив "Сибири".
Фото: пресс-служба СКА
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