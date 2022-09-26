СКА прервал серию поражений в КХЛ в матче с "Северсталью"

Хоккейные клубы встретились в среду, 20 сентября, на Ледовой арене.

Хоккейный клуб Петербурга СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв "Северсталь" из Череповца. Об этом сообщили в пресс-службе СКА.

Матч прошел в среду, 20 сентября, на Ледовой арене. Счет составил 4:1 в пользу петербуржцев. За СКА голы забили Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38-я, 52-я минуты) и Александр Никишин (51-я минута).

Следующий матч команды Северной столицы пройдет 23 сентября в Хабаровске с "Амуром".

Напомним, что 18 сентября СКА претерпел пятое поражение подряд в матче КХЛ, уступив "Сибири".

Фото: пресс-служба СКА