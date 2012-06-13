СКА обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ со счетом 6:3

Встреча прошла в Мытищах.

Петербургский СКА обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба Северной столицы.

Встреча прошла в Мытищах. Шайбы от победителей забили Арсений Грицюк (5-я, 50-я минуты), Василий Глотов (24-я), Сергей Толчинский (26-я), Степан Старков (38-я) и Александр Никишин (53-я). У "Куньлунь Ред Стар" отличились Паркер Фу (6-я минута), Тему Пулккинен (11-я) и Райан Спроул (13-я).

СКА поднялся на пятое место в таблице "Запада", набрав 24 очка. В следующий раз петербуржцы сразятся с ХК "Сочи" 27 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что СКА обыграл ХК "Адмирал" в матче КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА