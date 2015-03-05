СКА обыграл ХК "Адмирал" в матче КХЛ

Счет матча составил 5:0.

В петербургском Ледовом дворце 16 октября прошел матч СКА с ХК "Адмирал" из Владивостока. Команда Северной столицы одержала победу со счетом 5:0. Об этом рассказали в пресс-службе СКА.

Первую шайбу закатил Александр Кадейкин (17-я минута), следующую – Борна Редулич (21-я). Выделились и Александр Никишин (24-я), Семен Синяткин (43-я), Арсений Грицюк (51-я). Матч проходил в рамках Континентальной хоккейной лиги-2023/2024.

В следующий раз СКА сразится с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.

Ранее на Piter.TV: СКА уступил "Локомотиву" в матче КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА