СКА уступил "Локомотиву" в матче КХЛ

Счет составил 3:2.

"Локомотив" из Ярославля обыграл петербургский СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рассказали в пресс-службе СКА 11 октября.

Команды встретились в Петербурге в Ледовом дворце. Голы за СКА забили Артем Земченок (24-я минута) и Борна Рендулич (50-я), за "Локомотив" – Иван Чехович (8-я), Даниил Тесанов (22-я) и Георгий Иванов (24-я).

Следующий матч СКА пройдет с минским "Динамо" 13 октября.

Ранее мы сообщали о том, что СКА впервые за 6 лет уступил "Cочи", завершив серию побед.

Фото: пресс-служба СКА