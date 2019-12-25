СКА впервые за 6 лет уступил "Cочи", завершив серию побед

Петербургская команда находилась в гостях у соперников и уступила хозяевам льда со счетом 5:4.

Петербургский СКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Петербургская команда находилась в гостях у соперников и уступила хозяевам льда со счетом 5:4.

Счёт открыли сами "армейцы": на четвёртой минуте первого периода шайбу в ворота соперника забросил Арсений Грицюк. а 37 секунд спустя Матвей Мичков сравнял счет. На 29-й минуте "Сочи" вырвался вперёд благодаря удару Амира Гараева.

Третья шайба была заброшена на 39-й минуте Никитой Феоктистовым: её на 45-й минуте смог отыграть Василий Глотов. На 57-ой минуте Арсений Грицюк оформил дубль, а уже на 59-й минуте точный удар последовал со стороны Кирилла Рассказова. Наконец, за 6 секунд отставание СКА до минимума сумел сократить Алекс Гальченюк.

Текущее поражение прервало серию СКА, состоящую из четырёх побед.

Фото: СКА