Массовое ДТП парализовало движение на Мурманском шоссе в Ленобласти

Столкнулись сразу несколько легковых машин и фура.

Утром 28 января на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП, спровоцировавшее серьезную пробку. По словам очевидцев, затор протяженностью около 1,5 километра образовался в районе развязки у деревни Разметелево.

В ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" появились кадры с места происшествия, на которых видно, что легковой автомобиль столкнулся с фурой. Кроме того, на дороге находятся еще как минимум три поврежденных легковых автомобиля.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", авария произошла около 7:30 утра на 23-м километре трассы Р-21 "Кола". По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадавших нет.

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