Житель Петергофа убил отца сожительницы ударом в голову

Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в смертельном избиении отца сожительницы. Следственным отделом по Петродворцовому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 января мужчина, находясь у дома 8 по улице Бородачева В Петергофе, в ходе возникшего конфликта нанёс отцу своей сожительницы удар кулаком в голову. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу