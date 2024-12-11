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Житель Петергофа убил отца сожительницы ударом в голову

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Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в смертельном избиении отца сожительницы. Следственным отделом по Петродворцовому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 января мужчина, находясь у дома 8 по улице Бородачева В Петергофе, в ходе возникшего конфликта нанёс отцу своей сожительницы удар кулаком в голову. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: петергоф, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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