Вдова рэпера Энди Картрайта останется под стражей до конца октября

Сторона защиты указала на идентичные основания для продления мер.

Санкт-Петербургский городской суд продлил заключение под стражей вдове рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее ходатайство о продлении меры пресечения подало следствие. Марина Кохал обвиняется в убийстве мужа. Она останется под стражей до 30-го октября 2021-го года. Таким образом, срок лишения свободы составит уже более года.

Представители Кохал просили домашний арест или иную меру, не связанную с лишнем свободы. Они считают, что следствие назначает повторные экспертизы с постоянно сдвигаемыми сроками окончания и подает шаблонные ходатайства. Напомним, что один из адвокатов подсудимой — Сергей Лукьяненко, который также представлял интересы историка Олега Соколова.

По версии следствия, не позднее 29 июля 2020-го года женщина убила Юшко во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга