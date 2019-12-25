Следователи проведут проверку песни Манижи на экстремизм

С жалобой на песню обратилась организация "Ветеранские вести".

Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет выступать на "Евровидении". Ранее с жалобой на композицию обратилась АНО "Ветеранские вести". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело против певицы за экстремизм и запретить распространять видео ее выступления. В организации считают, что образ артиста направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности".

В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина". из сообщения Следственного комитета

В ведомстве сообщили, что дело отправят на рассмотрение, но проведение проверки вряд ли представится возможным, потому что нет наличия каких-либо признаков противоправной деятельности.

Ранее Букмекеры назвали вероятных призеров "Евровидения-2021".

Фото: кадр из выступления Манижи на песню "Русская женщина"