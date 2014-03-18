Макрон назвал Россию угрозой экзистенциального характера для Европы

При этом президент Франции выразил готовность поговорить с Путиным по телефону.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает Россию "экзистенциальной угрозой" для всех европейцев. Он отметил, что российские власти совершают "миграционные действия" на границе с Польшей, а также повинны в кибератаках почти на все европейские страны, – рассказали в La Depeche.

Макрон считает, что Россия, в частности, ответственна за информационные атаки и ежедневное манипулирование информацией во всех странах Европы, а также за ход избирательных процессов в Румынии и угрозы посредством ее ядерной доктрины.

При всем этом, президент Франции отметил, что готов поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Но только в том случае, если тот сам проявит инициативу и позвонит.

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