В МИД РФ рассказали об одобрении Верховной радой нового памятного дня.

Введение на украинской территории так называемого общего дня молитвы на фоне гонений на каноническое православие лицемерно и подтверждает факт того, что религия является для киевского режима политическим инструментом. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ, что 12 февраля Верховная Рада (местный парламент) приняла законопроект об установлении в стране так называемого национального дня молитвы. Этот день будет приходиться на 24 февраля.

Как говорится в пояснительной записке, "общая молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом твердой веры в победу". Все смешалось. Такая невозможная абракадабра. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария захарова задала вопрос о том, о каком духовном единении украинцев можно говорить после того, как лидер киевского режима Владимир Зеленский, за которым стоят западные кураторы, раздробил украинское православие. В МИД РФ напомнил о захвате контроля властями над монастырями и храмами. Теперь там снимаются ток-шоу, кулинарные поединки, а также "дается зеленый свет на любое мракобесие", Священнослужителей отправляют в тюрьму, а также вынуждают присягнуть раскольникам. И после этого они говорят об общей молитве и духовном единении людей?" Москва полагает, что люди на Украине десятилетиями жили в согласии, по крайней мере православные точно являли такой пример, но теперь власти пытаются их разобщить.

Захарова: Русский дом в Молдавии продолжает работать.

Фото и видео: МИД России