Захарова: Русский дом в Молдавии продолжает работать

Русский дом на территории Молдавии продолжает свою работу, а письменного уведомления о расторжении соглашения от властей из Кишинева в российское внешнеполитическое ведомство не поступало. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала СМИ заявление дипломатического ведомства республики о намерении закрыть Российский центр науки и культуры, расположенный в местной столице
усский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало. А если оно поступит, то юридически договор продолжит действовать до середины 2026 года.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах.
Фото и видео: МИД России
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