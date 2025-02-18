Захарова: Русский дом в Молдавии продолжает работать

В МИД РФ не получали уведомлений от Кишинева.

Русский дом на территории Молдавии продолжает свою работу, а письменного уведомления о расторжении соглашения от властей из Кишинева в российское внешнеполитическое ведомство не поступало. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала СМИ заявление дипломатического ведомства республики о намерении закрыть Российский центр науки и культуры, расположенный в местной столице

усский дом в Молдавии продолжает работать, письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны не поступало. А если оно поступит, то юридически договор продолжит действовать до середины 2026 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах.

Фото и видео: МИД России