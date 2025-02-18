В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах

Мария Захарова раскрыла атмосферу, которая сейчас сложилась на переговорах в Эр-Рияде.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о серьезном настрое со стороны администрации из Вашингтона на переговорах, которые проводятся на территории Саудовской Аравии. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ, что обсуждаются много вопросов, включая и украинский кризис. Однако в приоритете есть и другие проблемы, которые накопились в отношениях между США и РФ.

Мы видим настрой у администрации на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношения. Давайте дождемся оценок, которые должны быть даны российской делегацией в Эр-Рияде. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России