  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:26
149
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах

0 0

Мария Захарова раскрыла атмосферу, которая сейчас сложилась на переговорах в Эр-Рияде.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о серьезном настрое со стороны администрации из Вашингтона на переговорах, которые проводятся на территории Саудовской Аравии. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 февраля  в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала СМИ, что обсуждаются много вопросов, включая и украинский кризис. Однако в приоритете есть и другие проблемы, которые накопились в отношениях между США и РФ.

Мы видим настрой у администрации на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношения. Давайте дождемся оценок, которые должны быть даны российской делегацией в Эр-Рияде.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: киевский неонацистский режим ждет неминуемый крах.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии